Criadores da ONG Vida Urgente participaram de workshops sobre trânsito, no Emílio Zuñeda

Neste momento em que a vida nunca foi tão urgente, faz-se necessário pensar em projetos de valorização e preservação da vida – ressalta professora Márcia Della Flora

Por esse motivo, na semana passada, os alunos dos 6º 7º anos do Ensino Fundamental II do Colégio Emílio Zuñeda e Escola Eduardo Vargas, participaram de workshops com Letícia Weiss e Eduardo Bohn, representantes da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, através Ong Vida Urgente.

Neste ano, a Fundação completa 25 anos, porém, o desejo continua o mesmo, de que o trânsito pode ser um lugar melhor para todos. Sua atitude é capaz de influenciar outras pessoas e mudar a realidade onde está inserido. Vida Urgente, porque vida é tudo!

“Das asas do meu menino-borboleta nasceu a Fundação e o Vida Urgente. Depois de todo esse tempo, nosso desejo continua o mesmo: o trânsito pode sim ser um lugar melhor para todos. Um lugar onde possamos partir com a certeza de voltar. Essa é a esperança que nos move desde o início”, destaca Diza Gonzaga.

Para Diza, a Fundação só pode alçar voos mais altos e seguros por causa dos milhares de voluntários, equipe e parceiros que acreditaram no Vida Urgente: “a todos vocês eu só posso dizer: obrigada por serem Vida Urgente”!