Conexão Pampa realiza palestras em Alegrete; o foco é empreendedorismo

A governança da região do Pampa (Universidades, Governo, Sociedade e empresas) realiza o evento Conexão Pampa. Este é o primeiro de uma série de eventos que fazem parte de um circuito de empreendedorismo e promoção do ecossistema da inovação, para apoiar o desenvolvimento de startups no Pampa gaúcho.

O evento iniciará no dia 02/08, abordando o tema Inovação e Empreendedorismo e contará com a palestra de Luciano Potter; em seu segundo dia o evento aborda “o futuro do agronegócio” e conta com o palestrante, José Luiz Tejon; para encerrar, no dia 04/08, haverá os painéis: Inovação e oportunidades para o turismo e a gastronomia / Novos negócios para novos consumidores, com palestras de Roger Scherer Klafke e Fabiano Zortéa.

O evento iniciará sempre às 19h e as inscrições são realizadas por meio do site:

https://digital.sebraers.com.br/produtos/inovacao/eventos/conexao-pampa-2021/

Para conhecer as próximas etapas do Circuito Startup Pampa entre no site https://www.startuppampa.com.br/ e acompanhe a programação completa.