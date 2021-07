Grupo Grazziotin doa cestas básicas à Prefeitura

Na manhã de sexta-feira a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, recebeu 312 cestas básicas da Campanha Compra Solidária do Grupo Grazziotin.

A Prefeitura firmou uma parceria com o Grupo Grazziotin, que completou 71 anos de história no mês de maio, através do projeto Compra Solidária, no qual parte das vendas realizadas pelo grupo, nos meses de maio e junho, foram destinadas para a aquisição de cestas básicas, que serão revertidas para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O prefeito Márcio Amaral esteve acompanhado da secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti recebendo as doações, que foram entregues pelos gerentes Anderson Scarrone (Por Menos), Taiane bonetti (Tottal Casa e Lazer), Lucimar de Lima (Franco Giorgi), Luciane Oliveira (Nova Por Menos da Av. Assis Brasil), representando também Perla Medeiros (Grazziotin) e Gisele Pacheco, gerente Regional do Grupo.