Gastronomia no PAT estreia com deliciosa iguaria campeira; veja o vídeo

Vamos levar delícias da culinária para vocês, nossos leitores. E as receitas, em forno e fogão, serão apresentadas por nossos convidados. Teremos de tudo, de pratos tradicionais a outros tantos.



E como estamos no inverno e nos aproximando da Semana Farroupilha, vamos apresentar uma deliciosa iguaria campeira que nunca falta nas casas, piquetes e CTGs. E o nosso primeiro convidado é o empresário e coordenador do EFIPAN, Mohamed Ahamed El Abed. Proprietário da loja Masckulinos, a paixão pela culinária, que também inclui pratos árabes, uruguaios, entre outros, iniciou ainda muito cedo quando ele assumia a cozinha, na ausência da mãe que viajava e ele ficava com o pai e o irmão em Alegrete.

Posteriormente, com o auxílio de amigos foi aprendendo novos pratos e, desta forma, se tornou um cozinheiro “de mão cheia”. Além do time, que é sua paixão, o Grêmio, tem um grande trabalho desenvolvido junto ao EFIPAN e nas horas de folga, a pescaria é sua grande aliada e um lazer que não abre mão.

De forma sucinta um pouco da história do nosso convidado que é casado com a alegretense Karine Gargaro, sua parceira de vida e trabalho. O casal tem o filho Rayan. O melhor está por vir, assista o preparo do delicioso ensopado de mandioca com espinhaço de ovelha: