Alunos das redes municipal e estadual terão “feriadão” prolongado em Alegrete

A pausa ocorre em razão da antecipação das atividades alusivas à Semana do Professor e ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. A medida proporciona um período de descanso antecipado aos profissionais da educação.

Tanto a rede municipal quanto a estadual irão aderir aos dias sem aulas, fazendo com que estudantes e professores tenham um intervalo prolongado.

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Com o encerramento das atividades escolares na sexta-feira, o movimento no meio estudantil deve arrefecer a partir do fim de semana. A ausência das aulas deve reduzir a circulação de estudantes nos horários tradicionalmente marcados pela entrada e saída das escolas, além de diminuir o fluxo no transporte escolar e em outros pontos de concentração da comunidade estudantil.

O “feriadão” se estende até a terça-feira (13), com a retomada das atividades escolares prevista para a quarta-feira (14), quando as aulas voltam a ocorrer normalmente nas redes municipal e estadual.