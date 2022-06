Criança de três anos é vítima de abuso sexual em São Gabriel

De acordo com ocorrência enviada pela BM, uma guarnição foi chamada à Santa Casa de Caridade por volta das 23h55 para atender o caso, onde a criança já estava em atendimento no PA 24h.



Segundo informações preliminares, o autor seria o avô da criança(menino), o qual havia ficado com ela à tarde e ela apresentava sinais de ter sido abusada sexualmente. Diante das informações, a guarnição deslocou à Delegacia juntamente com a mãe da criança e o representante do Conselho Tutelar para registro do fato, que se enquadra como estupro de vulnerável. As informações foram repassadas pela Brigada Militar.

O acusado tem 53 anos.

Fonte: Caderno7

Reportagem: Marcelo Ribeiro