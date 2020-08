Criança de um ano e oito meses está na UTI com graves lesões pelo corpo

Compartilhe









Hematomas pelo corpo, dentes quebrados e outras cicatrizes que, provavelmente, são de ferimentos anteriores, descreveu o policial militar.

Na noite de domingo (16), a guarnição da Brigada Militar foi acionada na Santa Casa de Alegrete. O relato era de um menino de um ano e oito meses que deu entrada no hospital por volta das 18h com marcas de uma possível agressão pelo corpo e rosto.

Depois de passar pelo primeiro atendimento foi direto à UTI, em razão da gravidade do caso, conforme os policiais militares.

O pai, de 19 anos, responsável por ter levado a criança à Santa Casa, disse à polícia que trabalha no interior do Município e, a mãe do menino o teria abandonado.

Desta forma, a criança estava na casa de um tio, irmão do pai e com a cunhada do mesmo. O casal reside na Avenida Caverá, próximo ao trevo.

O pai, declarou que foi para o interior na quinta-feira(13), e retornou no final da tarde de domingo. Quando chegou na casa, encontrou o filho com os hematomas, pelo corpo, e convulsionando. Ele disse que os dentes quebrados foi devido a tentativa de abrir a boca do menino para evitar que ele engolisse a língua.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para realizar o registro da ocorrência. Além da Brigada Militar, a Assistente Social da Santa Casa e o Conselho Tutelar também realizaram atendimento relacionado ao caso.

Toda e qualquer situação relacionada a maus tratos em crianças choca. Mas neste caso, a maneira em que o menino chegou no hospital, desfalecido, nos braços do pai, deixou aqueles que estavam aguardando consulta impressionados e gerou uma grande comoção.

A Polícia Civil vai investigar o caso que foi registrado como lesão corporal. O Conselho Tutelar teria informado que o menino já faz parte da rede de atendimento.