Proprietários de cabanha engajam-se na campanha de Matteus e doam potro crioulo para incentivar votação

Na noite de domingo (14), o PAT conversou com Lise Flores, proprietária da Cabanha Palma do Cerro, sobre a recente iniciativa do esposo Maximiliano Moraes de doar um potro crioulo para auxiliar o participante alegretense Matteus Amaral, de 27 anos, durante a reta final do Big Brother Brasil.

Segundo Lise, a ideia surgiu durante uma conversa informal com seu esposo Maximiliano, quando mencionou a existência de uma campanha de mutirões em prol de Matteus. Diante disso, Lise, que também possui uma loja de confecção, considerou fazer uma contribuição para ajudar o participante. Foi então que seu marido surpreendeu ao propor a doação de um potro crioulo.

“Estamos acompanhando o BBB24 e a trajetória notável de Matteus, que se declara um apaixonado pela raça crioula, assim como nós. Diante da forma brilhante como ele enalteceu nosso estado, acreditamos que a mobilização precisa ser forte, e nós queremos contribuir”, comentou Lise Flores.

O animal doado, batizado de Lunarejo da Palma do Cerro, é reconhecido como um grande exemplar da raça crioula, com uma linhagem que remonta até a quinta geração. Lise destacou o apoio ao participante, ressaltando que a doação foi feita de coração para ajudar Matteus em sua jornada dentro do programa.

A entrega do potro chucro será realizada entre os participantes do QG, localizado na Frieds House, nesta segunda-feira, a partir das 14h. Ao falar com o assessor e empresário de Matteus, Miguel Ferrari, Lise disse que enfatizou a intenção de realizar a doação sem destacar a cabanha, demonstrando o desejo genuíno de contribuir para que o participante alcance o título de campeão do BBB24.