BBB 24| Matteus universitário: colegas e professora descrevem o aluno de Engenharia Agrícola

Numa manhã movimentada no campus da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), uma equipe de reportagem do PAT adentrou os corredores do laboratório do curso de Engenharia Agrícola. O objetivo era claro: capturar os relatos de professores e dos colegas de Matteus Amaral, um estudante cuja jornada acadêmica e pessoal inspira e emociona.

A condução da reportagem iniciou com professora Amanda Rithieli Pereira dos Santos. Ela orientava um projeto de pesquisa no qual Matteus é bolsista, ofereceu insights valiosos sobre a vida do jovem universitário e as vicissitudes que ele enfrentou ao longo de sua trajetória na Unipampa.

A bolsa de pesquisa que Matteus recebeu é, em muitos aspectos, um símbolo tangível de seu esforço e dedicação incansáveis. Amanda revelou que o valor modesto de 400 reais, destinado às despesas relacionadas à iniciação científica, foi uma tábua de salvação em meio às dificuldades financeiras que ele enfrentava. No entanto, houve períodos em que as adversidades ameaçaram sua permanência na universidade, culminando em uma dolorosa evasão escolar.

Os colegas de Matteus, Elton de Oliveira, Vitória Garcia, Letícia Possel e Leonardo Haas, contribuíram com suas próprias perspectivas sobre o jovem notável que conquistou não apenas a Unipampa, mas também uma parcela significativa da atenção nacional. Sem adornos ou exageros, eles descreveram o alegretense como alguém que vive de acordo com seus princípios, sempre disposto a estender a mão aos outros.

As lembranças dos amigos pintam um retrato vívido de Matteus: Letícia se emociona ao recordar os apelidos carinhosos que ele distribuía, enquanto Vitória compartilha a surpresa inicial diante da notícia de sua participação no reality show Big Brother Brasil (BBB). No entanto, todos concordam que sua autenticidade e profundo conhecimento da cultura gaúcha o tornam um representante singular do estado.

Leonardo, destacou a calorosa recepção que recebeu de Matteus, revelando sua capacidade natural de acolher e apoiar os outros. A habilidade dele em se integrar ao ambiente universitário e sua disposição para ajudar em qualquer situação foram ressaltadas por seus colegas, que observaram sua presença constante no programa de televisão, sempre demonstrando respeito e empatia.

Para finalizar, Elton contou algo muito engraçado. Ele precisou se ausentar e, como ele e Matteus estavam envolvidos no mesmo projeto, havia uma escala para fechar e abrir a estufa. Na semana em que Matteus foi para o Rio de Janeiro, ele pediu apoio para fechar a estufa e percebeu que a mensagem não foi visualizada. Somente depois entendeu o motivo pelo qual, pela primeira vez, Matteus deixou de fazer algo para ajudar alguém.”

Para os colegas, a história de Matteus transcende as fronteiras do estado: é um testemunho do poder da determinação e do amor pela família, especialmente por sua avó, Neuza França. Matteus é descrito como um indivíduo obstinado, capaz de conciliar múltiplas responsabilidades, desde o trabalho árduo no campo até os desafios acadêmicos e pessoais.

Em última análise, para os amigos e colegas de Matteus, ele é mais do que um simples estudante universitário: é um símbolo de esperança, resiliência e generosidade. Seu compromisso com o bem-estar dos outros, sua autenticidade e sua determinação incansáveis inspiram aqueles ao seu redor a cada dia. Eles encerram suas reflexões reiterando apoio incondicional: somos “Team Matteus”.