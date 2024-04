Quem votar no Matteus concorre a um potro crioulo; saiba onde votar para concorrer

Nesta segunda-feira (15), a partir das 14h, será aberto um QG no Friendes House, localizado na Praça Getúlio Vargas, Centro, em Alegrete. O objetivo é mobilizar apoio para o BBB Matteus Amaral, classificado entre os três finalistas do reality show. A iniciativa conta com um incentivo especial: a oportunidade de concorrer a um potro crioulo, gentilmente doado pela Cabanha Palma do Cerro, de propriedade de Lise Flores e Maximiliano Moraes.

A presença da comunidade é crucial, e para incentivar a participação, cada pessoa que permanecer no QG por mais de meia hora receberá um cupom para concorrer ao potro crioulo. Este evento marca um momento de união e apoio a Matteus, cujo desempenho dentro do concurso tem sido excepcional.

Além disso, a cantora Luana Severo estará presente, acrescentando ainda mais energia e entusiasmo ao evento. É importante ressaltar que a votação para concorrer a este prêmio, ocorrerá exclusivamente no QG, por isso é essencial que todos tragam consigo um computador ou celular para realizar a votação.

Vale destacar que quanto mais votos, maiores as chances de ganhar o potro crioulo, cujo valor agregado é significativo, e o Matteus sair campeão. Portanto, o apoio da comunidade é fundamental para que o “Alegrete” alcance a vitória. Sua atuação dentro da casa mais vigiada do Brasil tem representado com maestria não apenas Alegrete, mas todo o Rio Grande do Sul, levando o nome da região a uma visibilidade nacional inédita.

Agora é o momento de mostrar o apoio e a união da comunidade alegretense. Vamos votar em Matteus Amaral e garantir que ele alcance a merecida vitória.