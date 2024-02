Alegrete projeta nas rotas de cicloturismo uma oportunidade de negócio

Share on Email

A cada pedalada nasce uma excelente oportunidade de negócio. Esse é o ritmo em que cresce o cicloturismo, uma alternativa de viagem que combina a perfeição com os tempos em que vivemos. A modalidade mais econômica e ecológica de transporte permite contemplar paisagens com calma, fazer paradas onde e quando quiser, apreciar a natureza fazendo um exercício físico vigoroso e compartilhar os bons momentos com amigos ou família.

E é justamente isto, que o município de Alegrete vislumbra para realizar ao longo de 2024. Na última terça-feira (30), uma reunião promovida pela Sedetur provocou o debate de ideias que possam consolidar a intenção de se criar rotas para turismo rural, ecoturismo, cicloturismo e trilha. A secretaria Caroline Figueiredo e o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana Daniel Rosso e representantes de grupos de ciclistas (Trilha Aventura; Giro Noturno e Rolê de Bike). O encontro ainda contou com a turismóloga Elsa Moraes da Sedetur e empresários de lojas de bikes do município.

A reportagem do PAT, participou da reunião que durou quase duas horas. Na pauta ficou acertado três prioritárias rotas para serem implantadas em Alegrete. De acordo com as tendências de mercado, expectativas de público consumidor e inovações necessárias para oferecer novos e promissores produtos turísticos, a Nomas apresentou o Projeto de Rotas de Cicloturismo Autoguiadas.

Para a turismóloga Elsa Moraes, as atividades no meio rural e o uso da bicicleta na modalidade de trilha, ecoturismo e cicloturismo podem ser extremamente aproveitadas em Alegrete. “Temos um enorme potencial e vamos explorar esse nicho como forma de fomentar o turismo rural”, comentou a profissional.

O objetivo é planejar e implementar Rotas de Cicloturismo com um formato circular evitando “bate e volta”, todos trechos iniciando e finalizando preferencialmente no centro da cidade, passando por pontos de interesse culturais ou naturais, sejam urbanos ou em zonas rurais, principalmente aqueles que já estão em rotas ou roteiros oficiais.

Dentre os objetivos, seria impulsionar a economia pela demanda turística motivada pela oferta deste produto associado a atividades já existentes do segmento de Turismo Rural, inserindo a região

como destino de cicloturismo. Proporcionar alternativas de atividades ao ar livre para a comunidade local e regional estimulando melhor qualidade de vida. Além de estimular a criação de políticas públicas de mobilidade urbana que visem o desenvolvimento e expansão de ciclorotas, ciclofaixas, ciclovias e vias

compartilhadas entre ciclistas e pedestres.

A secretária Caroline encerrou a reunião agradecendo a maciça participação dos envolvidos e pontuou que o próximo passo será direto com a empresa que vai gestionar as rotas.

Fotos: Vagner Torres e Pedro Andrighi