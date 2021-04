Criminoso invade residência e faz criança de refém para roubar celular

Compartilhe















Uma criança foi feita de refém por indivíduo que invadiu residência no bairro Ibirapuitã. Na noite do último dia 30, uma família foi surpreendida por um criminoso que adentrou a casa e ameaçou uma criança com uma faca para roubar um aparelho celular.

De acordo com a ocorrência, a vítima de 16 anos, relatou aos policiais que estava em casa com a mãe e o irmão de 11 anos. Em determinado momento, o acusado invadiu a residência e agarrou a criança, a ameaçando com uma faca. Na sequência pediu o celular e somente depois de ter o aparelho em mãos largou o menor e saiu correndo.

O aparelho, um Samsung A 50, estaria avaliado em aproximadamente R$1.500,00, segundo a vítima. Ela ressaltou que o homem era alto e moreno, e estava com um pano que encobria quase todo o rosto. A Brigada Militar foi acionada e as guarnições realizaram buscam, porém, o acusado não foi localizado.