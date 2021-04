População lotou médios e grandes supermercados na quinta-feira; em alguns formaram-se extensas filas

Compartilhe















A quinta-feira Santa, véspera de feriado de Páscoa, teve grande movimentação de pedestres no centro de Alegrete. Apesar das restrições impostas pelas autoridades em função da pandemia de coronavírus, a maioria das ruas de comércios estavam cheias.

Mas, além do movimento no comércio não essencial, um dos locais que mais registrou fluxo e grande concentração de pessoas foram os supermercados. Desde a manhã de ontem(1°), foi necessário o controle do acesso dos clientes nos estabelecimentos comerciais da cidade. Contudo, no final da tarde e início da noite, o trânsito de clientes foi ainda mais intenso. Muitas pessoas enfrentaram filas expressivas para terem acesso aos supermercados e mercados.

Em todos, que a reportagem passou, um funcionário fazia o controle para que o limite determinado conforme Decreto não fosse excedido. Além da observação em relação ao uso de álcool em gel, máscara e alguns verificação da temperatura.

Em determinado momento, por volta das 20h50min, houve o registro de clientes que desistiram de aguardar, pois há o limite de horário para atendimento ao público. Acredita-se que o fato de não ter a Feira do Peixe, tradicional em todas as Quintas-feiras Santas,tenha provocado uma demanda maior aos supermercados. A maioria dos produtos procurados segundo rápida pesquisa feita pela reportagem eram pescados e chocolates.

Neste ano, a tradicional Feira do Peixe, através da Prefeitura em parceria com a Emater, foi realizada em dias alternados na Praça Getúlio Vargas, na última semana. Contudo, apenas um produtor participou o que compreendeu em uma quantidade inferior aos demais anos.

Adil Fernandes da Secretaria de Agricultura e Pecuária informa que devido à pandemia apenas um psicultor resolveu participar da Feira. O produtor Joel Cogo foi o único, num total de seis, que trouxe a sua produção para vender este ano. Só ele comercializou 700 quilos de carpas – capim e prateada.

Neste sábado(3), todos os supermercados, mercados, mercearias, armazéns e açougues vão abrir, assim como, o comércio não essencial.