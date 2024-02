Criminosos fazem ‘cordão humano’ e levam reféns após assalto a banco em Amaral Ferrador, diz polícia

Ao menos quatro pessoas assaltaram uma agência bancária do Banrisul em Amaral Ferrador, no Centro-Sul do Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira (7).

Segundo a Brigada Militar (BM), o grupo fez um “cordão humano” e, na fuga, levaram dois reféns. A polícia afirma que os criminosos levaram dinheiro da agência.

Os assaltantes fugiram em um carro branco em direção a Encruzilhada do Sul, a 57 km de Amaral Ferrador. Os dois reféns foram soltos na estrada. Eles foram resgatados pela polícia e passam bem.

A BM chegou a montar uma barreira policial na rota contrária dos criminosos. De acordo com o coronel Giovani Paim Moresco, os assaltantes tentaram bater contra o carro da polícia e chegaram a efetuar disparos contra a viatura.

Como estavam em alta velocidade, os criminosos perderam o controle do veículo, que chegou a tombar. Eles deixaram o carro e fugiram a pé em direção a uma mata a 15 km de Encruzilhada do Sul. Um cerco foi montado para capturar os criminosos.

Amaral Ferrador tem 5,3 mil habitantes e fica a 190 km de Porto Alegre.

Fonte: G1