Homem sequestrado em Santo Ângelo é encontrado morto em lavoura de soja

Foi localizado na tarde de terça-feira (6) o corpo de Emerson Santos dos Reis, 32 anos. O homem foi sequestrado na quinta-feira (1º), no momento em que chegava em casa, em Santo Ângelo.

O cadáver, em avançado estado de decomposição, estava em meio a uma lavoura de soja na localidade de Comandaí, no interior do município de Giruá, e foi encontrado pela equipe da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco). Na mesma região onde o corpo foi localizado, o carro de Emerson foi encontrado abandonado na sexta-feira (2).

Conforme o delegado regional de Santo Ângelo, Charles Dias do Nascimento, um dos envolvidos no crime foi preso na segunda-feira (5), em Três de Maio. A partir da prisão, e com informações obtidas durante as diligências, a polícia conseguiu chegar até o paradeiro da vítima.

— O caso é tratado como extorsão mediante sequestro com resultado morte. A motivação do crime ainda é investigada, e os trabalhos continuam na identificação dos demais envolvidos no crime — relata o delegado.

O sequestro

Conforme a família, Emerson voltava da academia quando foi abordado por dois suspeitos, no portão de casa, por volta das 22h.

Vizinhos presenciaram o fato e acionaram um familiar de Emerson que mora perto da casa dele. Horas depois, os suspeitos fizeram contato com a família duas vezes, mas não retornaram mais.

Emerson morava sozinho e trabalhava como vendedor de carros. Ele deixa dois filhos.

Fonte: Gaúcha/ZH