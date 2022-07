Criminosos invadem casa e matam mulher grávida a tiros em Porto Alegre

Share on Email

Criminosos invadiram uma casa e assassinaram uma mulher grávida a tiros na noite de segunda-feira (4) em Porto Alegre. A identidade dela não foi divulgada pela polícia. A gestação teria entre três e quatro meses.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Rubem Berta. A suspeita é de que a motivação para o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

A investigação policial aponta que o assassinato estaria ligado a outros três homicídios que aconteceram pouco tempo depois, mas no bairro Mário Quintana. Dois homens, de 41 e 43 anos, e outra mulher de 21 anos, foram mortos a tiros.

A Polícia Civil divulgou que criminosos passaram pelo grupo de carro e atiraram com armas de fogo contra as vítimas. O homem de 41 anos e a mulher de 21 morreram no local. O homem de 43 anos chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os crimes são investigados pela Polícia Civil.

Fonte: G1