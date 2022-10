Cristal Óptica comemora dois anos em uma noite memorável

Na noite do último sábado (8), o casal de empresários Hélvio Brites e Dácia Costa recepcionaram amigos e clientes para comemorarem juntos, os Dois Anos de sucesso da empresa Cristal Óptica.

O evento aconteceu no salão social da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), onde foi oferecido um delicioso jantar e logo em seguida, um baile que se estendeu até alta madrugada ao som do DJ Elcio Petrocelli.



A festa contou com a presença ilustre da família, equipe de colaboradoras, amigos e clientes que fazem parte da construção de um antigo sonho do casal.



E, para abrilhantar o evento, uma surpresa mais que especial foi a realização de um desfile com modelos e clientes que trouxeram as últimas tendências em óculos de grau e solares.



O sonho:



A Cristal Óptica foi inaugurada em 6 de outubro com a missão de proporcionar aos clientes o máximo em qualidade para saúde visual, atendimento personalizado, com ética, respeito, profissionalismo, preços justos e condições especiais.



Há Dois anos, em plena pandemia, foi colocado em prática um antigo projeto do casal de empresários Hélvio e Dácia, que juntos batalharam para concretizar esse sonho. Trabalharam e se prepararam, financeira e tecnicamente, durante três anos de curso técnico em Santa Maria.



Hoje, Cristal Óptica ao completar seu segundo aniversário, é uma realidade que tem conquistado cada vez mais o público, mantendo o compromisso em oferecer qualidade, inovação, tecnologia, atendimento e condições através de produtos de marcas renomadas no mundo óptico e principalmente consagrando sua marca “CRISTAL ÓPTICA” junto à comunidade alegretense.



A Família Cristal Óptica agradece a confiança e aproveita para convidar a todos a conhecer seu espaço amplo, moderno e repleto de novidades em óculos de grau, solares, joias, semi joias, cuias, bombas e muito mais.

Cristal Óptica está localizada na primeira quadra da rua dos Andradas, 115 – Centro de Alegrete.

Telefone: 3421 3545

Facebook: Cristal Óptica

Instagram: @cristalopticaalegrete

Aline Menezes