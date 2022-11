Cristiano Fantinel vence mais um festival nativista no RS

“Marca de Fogo”, uma milonga interpretada pelo alegretense, músico e compositor, Cristiano Fantinel, foi a vencedora do 6º Acordes do Pampa em Canção, que aconteceu em Rosário do Sul.

“É uma satisfação poder estar nos palcos dos festivais contribuindo com nossa música regional e representando o nosso Alegrete” – falou o alegretense.

Na noite do último domingo (06), subiram ao palco do CTG Passo do Rosário, as 12 músicas classificadas para a final do 6º Acordes do Pampa em Canção. Após o show de intervalo com o Grupo Parceria, foram conhecidos os destaques do festival, por meio da comissão avaliadora, formada por Chico Sosa, João Quintana Vieira, Nirion Machado, Roberto Roquete Nunes e Silvio Genro, que definiu o seguinte resultado:

Primeiro Lugar: Marca de Fogo

Milonga

Letra: Rodrigo Bauer

Melodia: Marcelinho Carvalho

Interpretação: Cristiano Fantinel

Segundo Lugar: Por Um Fio de Bigode

Rasguido Doble

Letra:Marco Antônio Soares

Melodia: Volmir Coelho

Interpretação: Glauber Brito

Terceiro Lugar: Poncho Preto

Chamame

Letra: Eduardo Monteiro Marques

Melodia: Halber Lopes

Interpretação: Ery Cortes e Cristiano Fantinel

Melhor Intérprete: Celomar Marques

Música: Na Solidão do Catre

Melhor Instrumentista: Kauê Souza

Melhor Poesia: Poncho Preto

Autor: Eduardo Monteiro Marques

Melhor Melodia: Marca de Fogo

Autor: Marcelinho Carvalho

Melhor Arranjo: Poncho Preto

Melhor Tema Campeiro: Ensinamentos de Campo

Letra: Dalvan Medina/Mário Lucas

Melodia: Diego Camargo

Mais Popular: Campeando Uma Véia Rica

Letra: Jorge Prado

Melodia: Jorge Prado

Interpretação: Felipe Cornel