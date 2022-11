Banda da Escola Saint Pastous é destaque em Fanfarra Simples Juvenil na Copa Abanfaq

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último dia 05 de novembro, a Fabaspf (Fanfarra Banda Antônio Saint Pastous de Freitas), Banda da Escola Saint Pastous, esteve na cidade de Quaraí participando da 9° Copa Abanfaq (Associação de Bandas e Fanfarras de Quaraí), onde a corporação ficou em segundo lugar na Categoria Fanfarra Simples Juvenil. O corpo musical da banda, que tem como seu instrutor Regente Claiton Penna, por diversas vezes já participou ativamente de inúmeras competições e festivais, tendo sido vitorioso inúmeras vezes.

Necropsia aponta causa da morte de mulher socorrida na rua em Alegrete

Nesta mesma competição, a debutante em campeonatos de Banda, com apenas 07 anos de idade, a pequena Beatriz Bonoto, conquistou a medalha de primeiro lugar na categoria Baliza Solo, tendo sido coreografada pelo abnegado Fabrício Silva. Também destaca-se a medalha de segundo lugar para a Garbosa dedicada por Vitória Bonoto, bem como, o segundo lugar, para o estreante e inexperiente, mas não menos aguerrido pelotão de bandeiras da Banda.

Cabe salientar, que a Fabaspf não encerra suas atividades por aqui neste ano. Pois, como salienta seu Coordenador – Cláudio Rodrigues, a mesma ainda busca participar do Festival de Bandas Maestro Luz, que ocorre na cidade de Bagé no dia 04 de dezembro, bem como, do 23º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras na Cidade de Capão da Canoa, nos dias 10 e 11 de dezembro.

Franciele partiu demasiadamente cedo e levou junto o sonho de ser mãe

A Família Banda Show, agradece ao público, a todas as pessoas que foram importantes ao longo deste 2022, para que a banda voltasse a pleno com suas atividades, principalmente num momento delicado de equilíbrio em meio a pandemia.