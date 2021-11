Crueldade sobre rodas: motorista desconsidera apelo, atropela e mata duas cachorrinhas

“Eu abri os braços, gritei, pedi pra parar, mesmo assim ele passou por cima das duas cachorrinhas e deixou seis órfãos de 10 dias. Estamos desolados” – narra Adão de Lima. Ele falou com a reportagem do PAT, depois de realizar um registro na Delegacia de Polícia de Alegrete, por crueldade contra animais – atropelamento.

O morador da rua Daltro Filho, disse que todas as manhãs saia passear com as duas cachorrinhas de estimação, dele e da filha Andressa de Lima. Ele comentou que a Bebel era uma salsichinha e a Preta uma poodle. Inclusive a Preta deixou seis filhotes de 10 dias.

De acordo com Adão, ele estava atravessando a rua com as cachorrinhas quando visualizou o carro, um Ford Ka, que descia a rua Daltro Filho. Como as cachorrinhas já tinham percorrido mais da metade da via, ele destacou que levantou os braços, sinalizou e gritou para que o motorista parasse e não atropelasse os animais de estimação. Entretanto, a súplica foi em vão e as duas foram mortas. Segundo a narrativa do homem, o motorista apenas teria parado diante da sua revolta e quando teria retornado o intimidou, pois teria danificado o veículo.

O idoso de 64 anos e a filha ficaram desesperados. Eles conseguiram providenciar um leite especial e uma chuquinha para que os filhotes sejam alimentados. Se alguém puder contribuir com alguma ajuda pode entrar em contato através do número 98431- 6108.

“Nossas cachorrinhas eram muito amadas, sempre fazia esse passeio com elas e pela manhã, bem cedo, em razão do pouco fluxo de veículos na via. Pra mim, isso foi uma crueldade inominável” – falou seu Adão.