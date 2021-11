Yonlu de Hique Montanari ganhou Prêmio do Júri para filme de longa-metragem

No último dia 7 de novembro, o filme YONLU do roteirista e diretor cinematográfico Hique Montanari foi premiado com o Prêmio do Júri para filme de longa-metragem do Festival Internacional de Cinema Golden Gate, em São José, Califórnia, Estados Unidos.

Essa é uma premiação exclusiva do festival que visa reconhecer o trabalho, de acordo com os 12 jurados do festival americano.

Com esse Prêmio do Júri para filme de longa-metragem, Yonlu recebeu o total de 6 indicações. O filme do diretor alegretense ainda concorreu em outras cinco categorias: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator (Thalles Cabral), Melhor Fotografia (Juarez Pavelak), Melhor Trilha Sonora Original (Yonlu e Nando Barth) e Melhor Diretor (Hique Montanari).

“Estamos muito honrados e felizes por compartilhar essa excelente notícia com vocês. Viva o Cinema Brasileiro”, destacou Montanari.

De 2017 a 2021 o Yonlu acumula diversas indicações e prêmios em conceituados festivais nacionais e internacionais.

Yonlu, the movie – Thalles cabral as Yonlu – still by Rodrigo Marroni

Yonlu recebeu o prêmio Abraccine de melhor filme brasileiro de diretor estreante na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2017. Melhor Filme na Mostra Internacional de Longas e Prêmio da Imprensa no 9° Festival Internacional de Cinema da Fronteira em Bagé no ano de 2017.

Prêmio Humanidade e Melhor Ator no 3° New Renaissance Film Festival em Amsterdan/ Holanda 2019, Melhor Ator no Agenda Brasil Festival Internacional de Cinema Brasileiro em Milão na Itália/2019.

Hique faturou o prêmio de Melhor Diretor Estreante de Longa-Metragem no Los Angeles Film Awards – LAFA nos Los Angeles/ USA 2019. Melhor filme de longa-metragem no Orion Int’l Film Festival na Austrália em 2019.

Melhor roteiro de longa-metragem em Puerto Montt Int’l Film Festival em Puerto Montt no Chile em 2020. Prêmio do Júri de filme longa-metragem no GOLDEN GATE INT’L FILM FESTIVAL/USA 2021. Seleção oficial da Mostra Geração do 19° Festival do Rio em 2017. Seleção oficial indicado a Melhor Ator Principal em filme estrangeiro e Melhor Diretor de Longa-Metragem Estrangeiro no Festival Internacional de Cinema de Madrid em 2018.

Seleção oficial no 46° FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO, MOSTRA GAÚCHA DE LONGAS-METRAGENS NÃO COMPETITIVA em 2018. Integrou a seleção oficial do 3° Festival Internacional de Cinema de Santos não competitiva no ano de 2018. Seleção oficial do 25° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE VALDIVIA, COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE LONGAS PARA A JUVENTUDE no Chile 2018.

Yonlu foi convidado para o 12° FESTIVAL DE VÍDEO E CINEMA DE SANTA MARIA – NÃO COMPETITIVA no ano de 2018. Integrou a seleção oficial do Festival Sesc Melhores Filmes em São Paulo no ano de 2019. No MANIFESTO FILM FESTIVAL em Amsterdan na Holanda em 2019 integrou a seleção oficial.

Foi finalista como MELHOR LONGA-METRAGEM no ARCTIC FILM FESTIVAL NORUEGA 2019. Seleção oficial no BYRON BAY INT’L FILM FESTIVAL BYRON BAY na Austrália em 2019.

Seleção oficial no PORTLAND INT’L FILM FESTIVAL em 2019, participou do Festival de Cinema de Língua Portuguesa, filme convidado na mostra não competitiva pela embaixada do Brasil em Budapeste na Hungria em 2019. Seleção oficial no WINTER FILM AWARDS INT’L FILM FESTIVAL NEW YORK, NY USA 2020.

No Brazilian Film Series, UCLA, foi filme convidado categoria não competitivo no consulado geral do Brasil em Los Angeles e UCLA. Seleção oficial no ST. LOUIS INT’L FILM FESTIVAL (SLIFF) SAINT LOUIS, MISSOURI USA 2020. Seleção oficial no UK FILM FESTIVAL LONDON, ENGLAND UK 2020.

Yonlu foi finalista como MELHOR LONGA-METRAGEM INTERNACIONAL BLOW-UP INT’L ARTHOUSE FILMFEST CHICAGO, IL USA 2020. Seleção oficial no Montreal Independent Film Festival em Montreal no Canadá 2021.

Yonlu, o filme – Thalles Cabral como Yonlu – still de Rodrigo Marroni

Yonlu tem roteiro e direção do alegretense Hique Montanari, baseado na história real de um garoto de 16 anos que, com a ajuda da internet, conquistou o mundo com seu talento para a música e para a arte. Fluente em cinco idiomas, YONLU tinha uma rede de amigos virtuais em todos os continentes. Ninguém desconfiava, contudo, que também participava de um fórum de potenciais suicidas.

Fotos: reprodução