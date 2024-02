CTG Farroupilha conquista farta premiação na Campereada Internacional de Alegrete

A competição, reconhecida por sua tradição e rigor, reuniu talentos da cultura gaúcha e celebrou o espírito campeiro em todas as suas nuances.

Uma das grandes protagonistas deste evento foi Alice Josende, que brilhou intensamente ao conquistar o 1º lugar na categoria Rédea Feminina Mirim, além de garantir o 1º lugar no Tonel Juvenil e o 2º lugar no Tonel Mirim. Sua habilidade e dedicação destacaram-se, trazendo honra ao CTG Farroupilha.

Em um feito memorável, Claudio Otávio Oliveira demonstrou sua maestria ao conquistar o 1º lugar na categoria Rédea Masculina Juvenil e o 2º lugar na Categoria Masculino Adulto. Sua destreza e técnica impressionaram os espectadores e o júri, rendendo-lhe merecidos reconhecimentos.

No Laço Guri, o CTG Farroupilha também se destacou, com Claudio Otávio e Camilo Rodrigues dividindo o prêmio com Gonçalo Estivalet do PQT Pampa Sem Fronteira. A união de habilidades e a tradição do laço foram celebradas nesse momento de confraternização campeira.

Outras conquistas notáveis incluem o 1º lugar na Paletiada, alcançado pelos representantes Everton Josende e Alexandre Martins. Além disso, no Laço Pai e Filho, Neco Rodrigues e Camilo Rodrigues garantiram o 1º lugar, enquanto Pedro Menezes e João Menezes conquistaram o 2º lugar no Laço avô e Neto, mostrando que o talento e a tradição são herdados e cultivados no seio do CTG Farroupilha.

Na categoria musical, Cauê Paim Ross Soares foi agraciado com o 1º lugar na Gaita Juvenil, demonstrando a riqueza e a diversidade do talento presente no grupo. Enquanto isso, nas competições gastronômicas, os representantes do CTG Farroupilha mostraram habilidade culinária, com destaques para Mára Soriano Trindade, que conquistou o 1º lugar em Culinária Italiana – Salgado, e Dauro Mota, que brilhou com o 1º lugar em Carreteiro.

Além disso, Ivanety Mota surpreendeu ao garantir o 1º lugar tanto em Arroz com Galinha quanto em Bolo de Queijo, enquanto Mára Soriano Trindade repetiu o feito ao conquistar o 1º lugar em Arroz com Leite. Outros destaques gastronômicos incluem Marciano Fontoura, que conquistou o 2º lugar em Churrasco, e Joel Soares, que foi premiado com o 1º lugar em Couro Sem Pirografia.

Na doçaria, o CTG Farroupilha também se fez presente com Maria Peres conquistando o 1º lugar em Doce em Caldas, enquanto Rosiele Lopes e Gelsa Lopes garantiram o 2º lugar em Doce em Caldas e Rapadura, respectivamente.

Por fim, Pedro Henrique Medeiros demonstrou muita habilidade e coragem ao conquistar o prêmio de Melhor Montaria em Boi, encerrando a participação do CTG Farroupilha na 44ª Campeirada Internacional de Alegrete com chave de ouro.

Fotos e informações : CTG Farroupilha