PMs e SAMU Mental trabalham juntos para salvar vida na madrugada

Por volta das 2h15, uma guarnição policial foi alertada por transeuntes sobre um indivíduo que manifestava intenção de cometer algo contra si na Ponte Férrea.

Chegando ao local, os policiais se depararam com um cenário delicado: um cidadão em profundo sofrimento, afetado por problemas pessoais e recentemente enfrentando o término de um relacionamento. Com habilidade e sensibilidade, os policiais estabeleceram contato com o indivíduo, oferecendo apoio e acolhimento em um momento de extrema fragilidade.

Diante da situação os PMs convenceram a vítima a sair do local e solicitaram a presença do SAMU mental que o encaminhou até a UPA.