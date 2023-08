CTG Farroupilha é Alegrete no FestMirim a partir de hoje em Santa Maria

Alegrete está prestes a brilhar mais uma vez no cenário cultural e tradicionalista do Rio Grande do Sul. A Invernada Mirim do CTG Farroupilha, com um histórico de sucesso e dedicação à cultura gaúcha, será a única representante da cidade no renomado concurso FestMirim, que acontecerá a partir desta sexta-feira no CTG Piá do Sul, em Santa Maria.

Com a Invernada Mirim, formado por crianças entusiastas, a cidade se prepara para mais um momento de destaque nas tradições gaúchas. Essas crianças, verdadeiros guardiões da cultura, integram a categoria iniciantes, onde enfrentarão outros 30 grupos provenientes de diversas partes do estado. A expectativa é alta para a performance do CTG Farroupilha, que será o nono a se apresentar na manhã de sexta-feira, trazendo consigo um tema de entrada que celebra uma das peças mais fundamentais da indumentária gaúcha: o chapéu.

A singularidade da apresentação fica por conta de um elemento icônico da tradição – o chapéu – recriado em uma versão gigante e impressionante. A obra é mérito do talentoso serralheiro Nemias Ferreira, assim como do artista amplamente conhecido e admirado em Alegrete, o Caturra. Esta iniciativa destaca não apenas a habilidade artística, mas também o profundo respeito e compromisso com a cultura que o povo de Alegrete nutre.

Embora a Invernada Mirim do CTG Farroupilha tenha enfrentado desafios em meio à pandemia, o espírito de dedicação e amor à tradição permanecem intactos. Mesmo com uma equipe em grande parte composta por novos membros, muitos deles experimentando pela primeira vez um concurso de tal magnitude, os instrutores Andrei e Patricia enfrentaram o desafio de reconstruir o trabalho praticamente do zero. O resultado é uma prova da determinação e do comprometimento desses jovens com a preservação das raízes culturais.

As expectativas para a participação da Invernada Mirim de Alegrete são elevadas, e o grupo se preparou intensamente para essa competição. Além das danças, a prendinha Helena Alves de Oliveira, do CTG Farroupilha, 4ª Região Tradicionalista, também irá se destacar na declamação de prenda, contribuindo ainda mais com talento e diversidade para a representação de Alegrete no evento. .

O FestMirim transcende a categorização como um simples concurso. Ele é, na verdade, um espaço de celebração e preservação da cultura gaúcha, onde as gerações mais jovens têm a oportunidade de expressar seu amor pelas tradições e, ao mesmo tempo, aprender e se inspirar com outros grupos e artistas. A Invernada Mirim do CTG Farroupilha assume a responsabilidade não apenas de representar Alegrete, mas também de perpetuar os valores e a riqueza cultural do Rio Grande do Sul.

Os instrutores, Patrícia Silveira e Andrei Aquino, compartilham suas expectativas otimistas: “Embora seja um grupo de crianças, trabalhamos incansavelmente para que eles chegassem lá o mais preparados e seguros possível. Resultado é consequência de uma série de fatores, porém o ‘desempenho’ depende único e exclusivamente das nossas crianças, e tenho certeza de que eles estarão em um dia iluminado e irão brilhar!”

Durante este fim de semana, todos os olhos estarão voltados para a Invernada Mirim do CTG Farroupilha, torcendo pelo sucesso e vibrando com cada passo dado em prol da cultura gaúcha. Alegrete pode se orgulhar profundamente de suas crianças e jovens, que, com dedicação e paixão, continuam a enriquecer o patrimônio cultural do estado. Que o FestMirim seja mais uma etapa de crescimento e conquistas para esses representantes da tradição.