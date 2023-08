Teatro de surdos- um espetáculo de inclusão da EJA da Lions Clube

Um projeto de libras da Escolas Lions Clubes do EJA Bilíngue, em parceria com a UNIPAMPA, mais uma vez apresenta um teatro só com gestos. A turma de surdos, e com professor também surdo, já apresentou outras peças. A intérprete de Libras da Unipampa, Roberta Messa, é uma das incentivadoras deste trabalho. Uma vez por semana o teatro é apresentado na escola Lions e, também, no Oswaldo Aranha.

Teatro de surdos do Lions Clube

Alice surda no País das Maravilhas, Conto de Natal surdo, Casamento Caipira surdo, Bruxa surda, Palhaço surdo e Chaves surdo, essas são algumas das produções dessa turma de EJA Bilíngue que conta com a participação de alunos, ex-alunos surdos, alem da colaboração de Professores, do projeto de extensão da Unipampa e dos voluntários da Escola Municipal Lions Clube.

-Esse sempre foi um sonho, e foi a partir do I Fórum da comunidade surda de Alegrete promovido pelas professoras Ana Paula Gomes Lara e Roberta Messa que, em 2018, surgiu a primeira turma inclusiva de surdos, na qual começaram a surgir os primeiros ensaios com as colaboradoras Nilvia Vargas e Claudia Arnold.

Depois tiveram a sorte de contar com um professor de Teatro Surdo, Petrônio Silva e a dedicação da professora da turma Daniele Pinheiro na nova turma de EJA Bilíngue e aprimorar ainda mais os belos espetáculos. A comunidade surda sente-se honrada em compartilhar um pouco de sua história e de sua cultura. -São muitos anos de caminhada e seguimos sonhando em conquistar mais e mais espaços e protagonismo para os surdo, diz Roberta Messa. Se você também quer ser um colaborador entre em contato com a Escola Lions Clube ou na sala 228 da Unipampa.

-Nós temos orgulho dessa linda trajetória que se consolida com nossas turmas de surdos. É uma oportunidade de darmos protagonismo a eles, através da arte do teatro, destacou a professora. Ela lembra que o trabalho promove a inclusão desse público, em Alegrete, que ocupa seus espaços e isso é muito importante, porque todos merecem aprender e disseminar conhecimento e cultura.