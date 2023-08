Zona Leste será o primeiro destino do Projeto Câmara na Comunidade

Na última quinta-feira, 17, em sorteio realizado na Câmara Municipal, foi definido que a Zona leste será o primeiro destino do programa “Câmara na Comunidade”. A atividades consiste em estreitar as relações com a comunidade alegretense visando mostrar as ações do Parlamento de Alegrete.

O presidente Luciano Belmonte, de forma democrática e transparente, fez na última quinta-feira, o sorteio do primeiro destino do projeto Câmara na Comunidade, um dos principais projetos da atual mesa diretora.

Câmara na Comunidade, tem como principal finalidade permitir à população que tem dificuldade de acesso à sede do Legislativo ou impossibilidade de participar das sessões, esclarecer dúvidas e apresentar demandas dos seus bairros ou localidades.

A Câmara promoverá um ciclo de debates que levarão a essas comunidades tudo o que está ocorrendo no parlamento, seja audiências públicas, projetos de lei em tramitação e a função dos vereadores.

Fotos: reprodução