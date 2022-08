CTG Farroupilha realiza programação “flor de especial” no mês dos gaúchos

Depois de um período de muitas adversidades o povo alegretense que sempre “peleou” para manter viva e em destaque a tradição de realizar momentos apoteóticos durante a Semana Farroupilha, deverá ter um dos maiores e mais importantes eventos.

E um dos destaques é o CTG Farroupilha – o único na região que oferece uma programação variada e autenticamente gaúcha na Semana Farroupilha.

Neste dia 7 de agosto tem ensaio aberto.

A cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul tem no CTG Farroupilha muitos eventos tradicionalistas. Um deles, com grande público, foi há poucos dias quando ocorreu um jantar/baile com o grupo Quarteto Coração de Potro – o resultado foi casa cheia.

Alegrete é a cidade onde o tradicionalismo não é sazonal, mas parte inseparável do que os gaúchos são diariamente durante o ano todo.

A patronagem do CTG Farroupilha já lançou a programação da Semana Farroupilha que inicia no dia 6 com Jorge Guedes e Família, já no dia 10, é a vez do Espetáculo Farroupilha – show Temático que resgata a nossa história.

Dando sequência à programação segue:

Dia 11 – Cantinho e o Festival Canto Farroupilha – com entrada franca e show de Nilton Ferreira

Dia 13 – chegada da Chama Crioula

Dia 14 – jantar show – Luiz Marenco

Entre 15 a 17 jantares com apresentações de Invernadas

Dia 18 – almoço com o “famoso” Costelão na Vala

Dia 19 – Fandango Oficial com o Grupo Candieiro, sendo exigido a pilcha gaúcha no Fandango

Dia 20 – depois do Desfile – o churrasco que estima -se ser para cerca de 2 mil pessoas



Ingressos:

1º Lote:

06/09 – jantar show Família Guedes e

14/09 – jantar show Marenco R$ 50,00 individual, R$ 200,00 mesa

Convite apenas show antecipado 25,00

19/09 – Candieiro R$ 25,00 individual, R$ 170,00 mesa para sócio/ R$ 35,00 individual R$ 200,00 mesa para não sócio.



Ingressos e mesas já a venda no CTG

Fone 3422 33 88