Semana será marcada pela volta da chuva e frio em Alegrete

Na manhã desta segunda-feira(7), o dia começou com chuva nas primeiras horas do dia. A previsão é de chuva e retorno das temperaturas baixas ao longo dessa semana.

A semana será marcada pela volta das chuvas em Alegrete. Tudo isso é marcado pelo avanço da massa polar no Oceano Pacífico que faz com que as temperaturas e as precipitações façam parte do cotidiano dos alegretenses.

Ao decorrer dos dias, as temperaturas variarão entre 10ºC e 20ºC, quarta-feira a mínima chega aos 7ºC. As chuvas perdurarão ao longo de todos os dias, sexta-feira as precipitações chegam aos 30mm. Ao longo da semana, a previsão que o volume das chuvas ultrapasse os 90mm, segundo apontou o site de meteorologia Climatempo.

Fotos: reprodução