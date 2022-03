Curso Pré-vestibular/Enem gratuito em Alegrete

Curso Pré-Vestibular/Enem gratuito a estudantes de escolas públicas será disponibilizado pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação.



O Cursinho Público Quero-Quero está com inscrições abertas de 21 até o dia 31 de março para estudantes de baixa renda que tenham interesse em estudar para os vestibulares e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Ao todo são ofertadas 75 vagas, em três locais, em horários à noite e gratuito. Os interessados podem realizar as inscrições no Centro Profissionalizante Nehyta Ramos, na Escola Lions Clube e na Escola Marcelo Faraco, de segunda a sexta, das 8h às 12h, das 13h30min às 17h ou das 18h30min às 22h.

O Quero-Quero é um cursinho popular e tem como objetivo proporcionar aos jovens e adultos oriundos de classes com baixo poder aquisitivo a oportunidade de aprofundamento de estudos nas diferentes áreas do conhecimento com vistas a participação com maior segurança nos processos seletivos. Serão ministradas aulas de Matemática, Língua Portuguesa e Redação. Também haverá plantões com esclarecimento de dúvidas sobre as áreas de Língua Portuguesa, Redação e Matemática.

O cursinho constituirá turmas em três pontos de acolhimento na cidade: CPA Nehyta Ramos, EMEB Lions Clube e EMEB Marcelo Faraco. As aulas ocorrerão no turno da noite, das 19h às 21h30min.

Para participar o candidato deve obedecer a alguns pré-requisitos do processo seletivo como: estar cursando a 2ª ou 3ª séries ou ter concluído o Ensino Médio, em escola pública.