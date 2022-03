Santa Casa recebe emenda de 500 mil do Senador Heinze

A Bancada Progressista fez entrega formal de emenda do Senador Luis Carlos Heinze à Santa Casa no valor de R$ 500.000,00.

Os vereadores Luciano Belmonte, Itamar Rodriguez, Glênio Bolsson, João Monteiro e Enio Bastos juntamente com o Presidente do Partido Progressista, Henrique Dorneles Fernandes, e a ex-vereadora Miriam Suhre visitaram as dependências da Santa Casa de Caridade de Alegrete, onde foram recebidos pelo Dr. João Alberto Pereira, Sr. José Luiz Costenaro e Sr. Carlos Mello, para fazer a entrega formal de uma emenda do Senador Heinze.

Após o ato de entrega da emenda, os progressistas foram convidados a visitar as obras que estão em andamento no hospital de nossa cidade.

Vera Soares Pedroso