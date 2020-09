Curso Técnico em Agropecuária do IFFar realiza, nesta quarta, reunião online com os pais

Compartilhe









A coordenação do curso Técnico em Agropecuária Integrado do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, comunica a comunidade estudantil, em especial os familiares dos alunos do curso, que haverá uma breve reunião sobre o andamento das aulas remotas dia 02 de setembro, quarta-feira, às 19h, pela plataforma Google Meet. Mais informações, acesse a página do curso no Facebook @agropecuaria.iffaralegrete, contate a coordenação pelo whatsapp (55) 98426-7343 ou e-mail [email protected]

O semestre no formato remoto iniciou em 16 de março deste ano e, desde então, estão mantendo as aulas neste sistema. Muitos estudantes estão com dificuldades para acessar ou participar das atividades organizadas neste período. Dessa forma, buscam em diferentes mídias reforçar o contato com as famílias que estejam com pouco ou nenhum acesso em vista de falta de internet ou recursos tecnológicos. A instituição atende tais demandas com a oferta de auxílio emergencial, auxílio digital e empréstimo de computadores do próprio campus.

Solicitamos que os estudantes procurem a coordenação do curso para regularizarem sua situação, caso ainda não tenham acessado as aulas remotas. O objetivo é aproximar a comunidade envolvida com o curso para melhorar o contato e a troca de informações entre família, professores e estudantes.

Com informações do IFFar