Cursos EaD da Unipampa atingem conceito máximo na avaliação do MEC

Esta avaliação, promovida por comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é essencial para o funcionamento regular de uma instituição de ensino superior e a nota máxima demonstra a excelência do ensino a distância na Universidade.

A Unipampa recebeu visita de uma comissão de avaliação externa virtual de 26 a 28 de junho, composta por três docentes avaliadores indicados pelo Inep. No início de junho, a Universidade também recebeu nota máxima em processo de recredenciamento do MEC referente aos cursos presenciais.

Na etapa de avaliação, cinco eixos foram avaliados: 1) Planejamento e Avaliação Institucional; 2) Políticas Acadêmicas; 3) Desenvolvimento Institucional; 4) Políticas de Gestão; 5) Infraestrutura.

O reitor da Unipampa, Roberlaine Jorge, explica que esta avaliação autoriza a oferta da educação a distância no âmbito do ensino superior da Unipampa nos próximos anos e, por isso, é a marca de mais uma conquista institucional no aprimoramento do processo de aprendizagem e desenvolvimento regional.

No mesmo sentido, o procurador da Unipampa, Michel Iserhardt, frisou que “o resultado da avaliação evidenciou, de forma incontestável, a qualidade do trabalho que vem sendo executado pela Unipampa no que se refere è educação a distância. Prova disso é termos alcançado, além do conceito 5, nota máxima em 3 dos 5 eixos avaliados. É uma pontuação altamente expressiva”.

Para o Recredenciamento Institucional da EaD, a Divisão de Educação a Distância (DED), coordenada pela professora Isaphi Alvarez, organizou-se para evidenciar os fluxos e processos já instituídos. Conforme a professora, dentre os principais levantamentos, é possível ressaltar o movimento de constituição de uma equipe multidisciplinar; organização de um grupo de trabalho para redigir a minuta sobre a Política Institucional de Educação a Distância; redação de documentos importantes, bem como atualização dos manuais e tutoriais; além do preenchimento das pastas com os documentos solicitados pelos avaliadores do Inep. Todo processo foi colaborativo com apoio “da equipe DED e demais colegas que constituem a rede de apoio à modalidade EaD dentro da instituição”, conclui Isaphi.

A Unipampa oferece atualmente seis cursos de graduação, sendo um institucional e os demais pela Universidade Aberta do Brasil (UAB): licenciatura em Letras-Português; bacharelado em Administração Pública; licenciatura em Pedagogia; licenciatura em Geografia; licenciatura em História; licenciatura em Ciências da Natureza. Na pós-graduação, a Instituição possui três cursos em andamento: especialização em Mídia e Educação; especialização em Ensino de Matemática no Ensino Médio: Matemática na Prática; especialização em Gestão em Saúde.

A Unipampa está com inscrições abertas até o dia 27 de julho para o curso de licenciatura em Letras – Português modalidade a distância, com ingresso por notas do Ensino médio. São ofertadas 46 vagas em cada um dos seguintes polos: Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão e Santana do Livramento.

Foto: Eduardo Silveira