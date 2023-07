Conheça Quelvin, o menino que tem uma doença rara e necessita de ajuda

Atualmente, com 26 anos, o jovem é portador da Síndrome de lowe uma doença que afeta partes do corpo humano como; mente, visão rins.

O jovem reside no Passo Novo e é cuidado pela mãe Lilian Almeida Lima que espera uma solução de ajuda que possa abrir os caminhos da vida de Quelvin. Em contato com a redação do PAT, ela relatou as dificuldades que ele convive desde criança, ” meu filho nasceu cego, ele fez duas cirurgias de catarata e implantou duas lentes cristalinas para poder enxergar, temos muita dificuldade financeiras e os gastos com viagens e consultas são grandes”, afirma mãe do menino.

No início da pandemia, o garoto foi encaminhado a Porto Alegre devido ao surgimento de um pterígio no olho. A partir daí o grau só aumentou e o problema na vista está em grau 4 e acabando por machucar e prejudicar ainda mais a visão do jovem.

Em virtude da Síndrome de Lowe, a parte mental de Quelvin fica bem comprometida. Problemas como irritabilidade e mudança de humor são marcas desse flagelo. Com a dificuldade nos rins a perda parcial de proteínas na urina fazem que o garoto muitas vezes sofra com problemas de perda de peso brutalmente.

A mãe está realizando ações visando arrecadar fundos para custear as viagens, remédios e alimentação. Lilian apela à população para ajudar Quelvin com a compra das rifas, bingos e risotos visando contribuir com as condições de saúde do jovem. Abaixo ficará disponível a chave pix da mãe que conta com a ajuda de todos.

Chave pix: 825 425 700 00( Lilian Almeida)