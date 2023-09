Cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ofertam 220 vagas em Alegrete

As inscrições para o Processo Seletivo 2024 para Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFFar se encerram em 10 de setembro de 2023.

Nessa modalidade de ensino, estudantes que já terminaram ou estão terminando o ensino fundamental fazem o curso técnico e o ensino médio no IFFar.

Confira a lista de cursos disponíveis no Campus Alegrete:

No Campus Alegrete são oferecidas 220 vagas em 3 cursos técnicos integrados.

Técnico em Agropecuária 120 vagas Técnico em Informática 60 vagas Técnico em Química 40 vagas Total de Vagas 220

Os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio são aqueles em que o aluno faz o curso técnico e o ensino médio no IFFar. Nessa modalidade, não é possível fazer apenas o técnico ou apenas o ensino médio. Para cursar, é necessário que o aluno tenha terminado o ensino fundamental até o final de 2023. Estudantes que já possuem ensino médio completo não podem participar desta seleção. Todos os cursos do IFFar são 100% gratuitos, não havendo nenhuma cobrança de taxa de matrícula ou mensalidades.

As inscrições são gratuitas e realizadas pela internet através do sistema de inscrição. A seleção é regida pelo Edital nº 296/2023, que dispõe de todas as informações necessárias para a participação. No link do edital, também está disponível um Guia que explica passo a passo como os alunos devem realizar a inscrição no sistema do Processo Seletivo do IFFar. Clique aqui para acessar o Edital e o Guia de Inscrição.

A seleção para as vagas se dá através de uma prova com conteúdo do ensino fundamental. Ela será aplicada no dia 8 de outubro, a partir das 14h. As provas são aplicadas nas cidades onde o IFFar possui campus. Os candidatos devem escolher o local de realização da prova no ato de inscrição no Processo Seletivo.

Os conteúdos que serão abordados na prova estão disponíveis no Anexo VII do Edital nº 296/2023.

Dúvidas sobre a seleção devem ser enviadas para o e-mail [email protected]. Confira todas as informações sobre os Processos Seletivos do IFFar no link https://ingresso.iffarroupilha.edu.br/