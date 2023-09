Share on Email

Os parlamentares decidiram, em um primeiro momento, redirecionar os alimentos arrecadados para atender às necessidades das famílias desabrigadas na cidade. Até o momento, o Rio Ibirapuitã atingiu um nível crítico, ultrapassando os dez metros acima do seu nível normal, resultando em mais de 69 famílias desabrigadas.

A expectativa é que o nível do rio possa diminuir, uma vez que a previsão meteorológica indica que a chuva cessará nos próximos dias. Neste cenário de urgência, alimentos, cobertores e produtos de higiene se tornaram prioridades imediatas.

A Câmara Municipal disponibilizou seus veículos para auxiliar no transporte dos donativos. Para colaborar, basta entrar em contato através do número 34271327 ou pelo WhatsApp da Presidência, no número 996526062.

O presidente Belmonte concedeu uma entrevista à Rádio Tchê Alegrete, onde fez um apelo à comunidade para se unir às diversas campanhas solidárias já em andamento na cidade. Ele destacou a solidariedade do povo de Alegrete e a disposição para responder a esses apelos em momentos de necessidade.

Belmonte também informou que a Câmara continuará recolhendo doações nos próximos dias e avaliando os encaminhamentos necessários. Os vereadores, em seguida, visitaram áreas críticas e locais onde os desabrigados estão sendo acolhidos, demonstrando o compromisso do legislativo com a comunidade afetada pela enchente.