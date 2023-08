Dada a largada para a Baita Semana Farroupilha 2023, passaportes já disponíveis

O evento que ocorre de 14 a 19 de setembro no Clube Juventude em Alegrete, contará com atrações dos melhores grupos de vaneira do sul do País.

Confirmado logo na abertura, Paulinho Mocelin, o fenômeno, pai do xucrismo. Na sequência da semana shows com Tchê Veio e Sandro Coelho, que vai comemorar seu aniversário em Alegrete. Ainda tem Kauan Furacão, Talagaço, JJSV, Grupo Geração e Banda Primeira Dama.

Um projeto da GM Eventos e LG Produções, que deu certo em 2022, arrastando mais de mil pessoas por noite. Neste ano, não será diferente, os organizadores garante 4 horas de bailão num ambiente decorado no maior estilo da Baita Semana Farroupilha.

A partir desta segunda-feira (14), a venda de passaportes em 1º lote (R$ 120), dão direito a um copo personalizado do evento.

Com pontos de vendas na Banca da Praça, Banca da Rodoviária, Bomboniere Assis Brasil, Padaria do Nero e diretamente com os promotores de venda. Importante lembrar que o primeiro lote tem ingressos limitados e a nova remessa em 2º lote (R$150), também dará direito a um copo da Baita Semana Farroupilha. Os valores podem ser parcelados em 3 vezes nos cartões.