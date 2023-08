Grupo Escoteiros Honório Lemes promove atividade com a família e celebra Dia dos Pais

O Grupo Escoteiro Honório Lemes realizou uma confraternização para comemorar o Dia dos Pais. O encontro foi marcado por homenagens e entrega de distinções. Durante o evento foi destacado o trabalho do grupo em parceria e visando o fortalecimento da família para cooperar na formação dos jovens.

Semana Nacional da família iniciou com caminhada e cânticos

O Grupo recebe crianças a partir dos seis anos e as turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Escoteiros Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

A ação visou incentivar a integração de pais e filhos e foi um sucesso. Para Adão Roberto, um dos coordenadores, a importância do trabalho destacando a relação da família com os escoteiros é primordial e esse encontro foi extremamente positivo. “Reunimos a família, a presença dos pais foi muito importante, isso só engrandece o trabalho deles e fortalece ainda mais as atividades”, ressaltou.

Adão Roberto adiantou que o Grupo ainda terá várias atividades de integração incentivando a participação dos pais na programação escoteira.

