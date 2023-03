Daer confirma obras para recuperação da ponte do Capivari

A troca do madeiramento na travessia, localizada no km 8, da ERS-507, deverá ser concluída em duas semanas. Além disso, para melhorar a travessia de caminhões pesados, será feito o patrolamento e a limpeza no córrego em baixo da ponte, construída no início do século XX e que liga Alegrete ao interior do município.

O deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia Legislativa, recebeu na terça-feira (21), a informação.

“O DAER atendeu nosso pelo, que chegou através do presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano Belmonte. A manutenção da ponte é uma necessidade dos alegretenses, pois estamos em época de safra e o escoamento da produção é de extrema importância para Alegrete e região”, explicou Frederico Antunes.

Pela rodovia passam carretas pesadas com mais de 50 toneladas, que escoam a produção de arroz e soja.