Curso de Agronomia, no IFFar, vai impulsionar o ensino superior e agronegócio em Alegrete

Um curso superior que tem muita procura em todo o Estado do Rio Grande Sul é o de Engenharia Agronômica. Há tempos, Alegrete e a comunidade escolar do IFFar -campus de Alegrete, aguardavam pelo curso.

E em 2023, ele iniciou com a primeira turma e com aula inaugural no campus do Instituto em Alegrete. A primeira turma de acadêmicos do curso de Agronomia têm 40 alunos.

A importância de ter esse curso superior, nesta área em Alegrete, além de oferecer a formação em instituição pública e de qualidade, também, foi facilitar aos estudantes da cidade, ou municípios vizinhos que queriam cursar Agronomia poder estudar próximo de casa.

Na aula inaugural, foi abordado que Alegrete tem maior município da região Sul do Brasil é o 4° maior produtor de arroz nacional, detentor do maior rebanho bovino e bubalino, e 2° em ovinos do Rio Grande do Sul, detentor do maior PIB Estadual da Agropecuária, e que certamente o curso irá formar profissionais que ajudarão a melhorar os sistemas de produção agropecuários e agroindústriais de toda a região, impactando na economia, na melhoria e na qualidade de vida de toda a sociedade.

A primeira turma atraiu acadêmicos de várias cidades gaúchas, diz o cordenador professor Edenir Grimm, e até de outros estados que entraram pelo ENEM.

O campo de atuação deste profissional é amplo e muito requisitado em vários estados brasileiros, já que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do Mundo e grãos, dentre os quais o soja, algodão, trigo, arroz e desponta em várias outras culturas, sendo sempre necessário a presença de um profissional desta área.

Aula inaugural

O grande evento da Aula Inaugural do Curso de Agronomia, do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR), campus Alegrete, ocorreu no dia último dia 10 de março. Os estudantes e os convidados foram recepcionados e receberam as boas vindas pelo professor e Coordenador Eng. Agronômo, Edenir Luis Grimm, e pela Diretora Geral do Campus, Eng.ª Agric.ª Ana Rita Costenaro Parizi, que enfatizou a importância do curso para a comunidade e para a instituição.

O histórico de criação do curso foi realizado pelo prof. Eng. Agr. Rodrigo Ferreira Machado, que junto com a prof.ª Eng.ª Agric.ª Joseane Erbice dos Santos, conduziram o processo de criação e autorização de funcionamento do curso com a reitoria.

Eng. Agrônomo Leonardo Cera



A Aula Magma foi ministrada pelo Eng. Agr. Leonardo Gonçalves Cera, Presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS), que abordou sobre a origem da Agronomia no Brasil, aspectos históricos, curiosidades, relações éticas, legislações, formação, áreas de atuação e oportunidades.

Ainda falaram, os Agrônomos Jorge Adão Machado Silva, Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA), e os ex professores da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete (EAFA), senhores Gaspar Paines Guterres, Dilson Lappe do Prado, José Eurico Trindade da Costa e Ivan Gonçalves Guterres, que fizeram brilhantes relatos sobre suas trajetórias profissionais, comentaram estarem muito contentes em retornar nesta casa e visualizarem a evolução da instituição, mencionaram sobre a necessidade e o antigo desejo do curso de Agronomia no município.

O ponto alto dos relatos dos convidados, foram as falas sobre os momentos importantes e marcantes durante a carreira profissional, servindo como conselhos e motivações aos acadêmicos ingressantes da primeira turma de Agronomia do IFFAR, Campus Alegrete.

Por fim, todos auxiliaram no plantio de uma muda de árvore no campus, uma Canafístula (Peltophorum dubium), com o objetivo de simbolizar o início das atividades do curso.

“Esse momento ficará marcado na memória de todos os participantes e o plantio dessa árvore, que vai crescer e se desenvolver, analogamente pode ser visto como os alunos que hoje iniciaram o curso, que representam uma pequena muda e, que se bem cuidada, adubada e irrigada, vai se transformar em uma bela árvore, cheia de vida e que pode dar sustento e conforto para os que estão a sua volta”, concluiu o coordenador Edenir Grimm, ao som de aplausos e muita emoção de todos os presentes.