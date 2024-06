O DAER já iniciou a manutenção da parte que cedeu na ponte do Capivari em Alegrete

Share on Email

De acordo com o Engenheiro Paulo Maister, do DAER, das cinco vigas desta parte da ponte, pelo menos duas serão trocadas, sendo que cada viga tem seis metros de comprimento.

A ponte, segundo o Engenheiro, tem 58 metros de extensão, e em cada travessa há cinco vigas. Além disso, as madeiras da parte de cima da passagem, as traves, também serão trocadas. O material para o conserto da ponte começou a ser levado para o local no início da manhã deste dia 3.

Na passagem ao lado, diretamente pelo Arroio Capivari, Paulo Maister informou que a Construtora Alegretense vai colocar tubos e aterro de pedra, para que ali seja uma passagem provisória para caminhões e carros de passeio. A previsão de término da manutenção da ponte é de três semanas, afirmou o engenheiro. A ponte tem capacidade para 24 toneladas; acima desse peso, os veículos devem utilizar o desvio.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar solicita que os condutores respeitem a sinalização de interrupção do local, não removendo os cones e outros equipamentos até que o trânsito seja liberado sobre a ponte do Capivari. O risco de acidentes é iminente, pois a estrutura, no momento, está comprometida.

Comando Rodoviário da Brigada Militar