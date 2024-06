Vereador denuncia não cumprimento de Lei que beneficia servidores municipais

Por indicação do vereador Éder Fioravante, da bancada do PDT, vai à votação na sessão ordinária da Câmara, deste dia 3, uma denúncia nos termos do Decreto-Lei Nº 201/1967, que “Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores pelo não cumprimento de lei municipal”, especificamente da Lei Complementar Nº 0078/2023, que “Altera os artigos 108 e 132 da Lei Complementar nº 018, de 15 de dezembro de 2005, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Alegrete”.

Fioravante lembra que a matéria foi aprovada pelo Poder Legislativo na Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2023, sancionada e publicada pelo próprio Poder Executivo em 28 de dezembro de 2023, tendo-se seu descumprimento como infração político-administrativa do Prefeito Municipal.

Na denúncia em anexo, encontram-se as provas, como a própria Lei editada, a Moção de Repúdio Nº 012/2024 e o DECRETO N° 159, DE 13 DE MAIO DE 2024, que “Cria Comissão para análise de incorporações de Gratificações e Funções Gratificadas”, editado pelo Poder Executivo.

Destaca-se que outras provas ainda podem ser colhidas e juntadas durante o procedimento instaurado.

Ante o exposto, diz o Vereador signatário, com base no Decreto-Lei Nº 201/1967, Art. 4º, Inciso VII, que versa sobre “Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática”;

Fioravante quer que sejam tomadas as medidas cabíveis previstas no mesmo Decreto-Lei, ou seja, a instauração de processo administrativo de cassação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Alegrete, por descumprimento de lei municipal. O Vereador Éder requer, ainda, que este instrumento seja remetido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de que sejam tomadas, também por aquele órgão, as medidas cabíveis na espécie.