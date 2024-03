Danças gaúchas marcam apresentação em homenagem ao RS no ‘Domingão com Huck’

Danças gaúchas foram o destaque da apresentação em homenagem ao Rio Grande do Sul no quadro “Dança dos Famosos”, do programa Domingão com Huck, transmitido pela TV Globo neste domingo (24).

As celebridades Gabriela Prioli, Lexa, Matheus Fernandes e Michael Borges demonstraram habilidade ao som de “Gaúcho Coração”, interpretado por Cristiano Quevedo, enquanto imagens das ruínas de São Miguel das Missões acompanhavam a performance.

“Estou sem ar, não consigo raciocinar. Se a nossa plantação é com amor. A colheita é certa”, comentou Quevedo, emocionado, em mensagem ao blog.

Os artistas, vestidos com trajes típicos gaúchos, também apresentaram vanerão e chula, dois estilos tradicionais do Rio Grande do Sul. Os jurados do programa elogiaram bastante a performance dos participantes.