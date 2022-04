Dandara, bailarina alegretense, é destaque no New York Times

Ela começou num porjeto de dança da Escola Ballerina- os primeiros passos e desde então nunca mais parou. Traçada para o sucesso, a guria de Alegrete alçou voo daqui e ja dançou em companhias na Argentina, ( studio Margarita Fernadez); Itália( Opus Ballet); Montana USA (ballet Beyod Bordes) e Portugal ( escola de Balet e Dança Annabela).

Atualmente, Dandara está com seu talento incontestável no palcos de Nova York.

-O processo coreógrafico foi uma experiência incrível, pois além da dança, a coreógrafa e os bailarinos se reuniram em um estudo sobre a história de Evita e também tiveram a oportunidade de trabalhar com uma dramaturga que muito ajudou o grupo. “Além de focar nos passos, estávamos também trabalhando na nossa atuação com mais cuidado para apresentar uma interpretação coerente à história”, comenta.

Ela diz que durante o processo, ela e mais três bailarinas foram escolhidas para representar o papel principal de Evita. Esse é um papel muito interessante, pois durante o ballet a representação dela inícia mostrando a personagem com 16 anos e durante o show a sua idade vai mudando. O desafio, de acordo com bailarina alegretense, é conseguir mostrar a diferença de idade atuando em cada cena.

-Eu acabei sendo escolhida para fazer o papel principal e continuo vibrando de alegria e agradecida pela oportunidade que recebi. No fim de semana passada (1,2,3 de april) Tivemos a nossa tão esperada temporada em Nova Iorque no teatro New York City Center, um dos teatros mais importantes de Nova Iorque”.

Conta que foram 4 shows, um desafio muito grande, pois é um ballet que exige muita energia para set executado. Enfatiza que os bailarinos estavam o tempo todo motivados para conseguir entregar quatros shows de ótima qualidade, e conseguiram. A menina de ouro do ballet diz que essa foi uma experiência que vai ficar marcada para sempre na sua carreira e no seu coração, pois em cada espetáculo, o público aplaudiu em pé.

-Além do sucesso nos shows também estamos recebendo maravilhosas críticas do show no New York Times, Broadway Word, 24 Word Hours e Criticla Dance.

Emocionada, Dandara fala que ainda está processando o sucesso que foi essa produção. A única coisa que faltou, ao seu ver, foi poder compartilhar esse momento tão grande com todos que acompanharam sua trajetória e a ajudaram a chegar onde está: amigos, professores, família, e especialmente sua avó Luiza que não faltava um show e sempre a ajudava a preparar malas e figurinos para as viagens em busca dos seus sonhos.