Homem é preso após internar ex-esposa em centro de reabilitação sem autorização

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (15), por cárcere privado e falsificação de documento público em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele é suspeito de internar sua ex-esposa contra a vontade dela em um centro de tratamento para uso de álcool em Nova Santa Rita, na mesma região, com documento falsificado.

De acordo com a delegada Raquel Peixoto, da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM), a internação ocorreu na quarta-feira (13). O homem usou uma autorização judicial falsificada para conseguir deixar a mulher na clínica.

Segundo a delegada, internações involuntárias só podem ser feitas com autorização judicial ou de um médico credenciado pelo Conselho Regional de Medicina. A irmã da vítima, então, registrou um boletim de ocorrência, e a polícia entrou com uma medida cautelar inominada para que o juizado autorizasse a liberação da vítima da clínica.

Nesta sexta, a mulher foi liberada e o homem foi preso em flagrante, convertida em preventiva.

O homem é natural do Amazonas e não possui antecedentes criminais no RS. Já a vítima é natural do Pará. Ambos possuem parentes próximos no Rio Grande do Sul.

