Casal que saiu de Campo Bom, que pertence a Região Metropolitana de Porto Alegre, realizou uma grande aventura em um Fusca. Eles passaram por Alegrete, nesta semana, e fizeram vários registros no painel do Canto Alegretense do Hotel Alegrete.

Acredite, nesse fusca, casal percorreu parte da América

Daniel Lima e Janaína Feldes, saíram de Campo Bom e foram para Montevidéu – Uruguai. Na sequência, seguiram para Colônia Sacramento, onde pegaram o Buquebus e chegaram em Buenos Aires – Argentina (Buquebus e o barco da travessia). Seguindo viagem, foi a vez de Santa Rosa, província Lá Pampa.

De lá, chegaram em Bariloche, região Patagônia e, a partir daí, iniciaram o retorno. O casal chegou novamente na Província de Lá Pampa, Buenos Aires e seguiram em direção a Passo de Los Libres , onde atravessaram a Fronteira e chegaram em Alegrete, no dia 5.

Daqui, eles saíram dia 6, e foram direto para Campo Bom, retorno ao lar. O casal realizou essa aventura em Fusca e destaca que foi um grande aprendizado.

Veja o relato de Daniel:

Saímos de Campo Bom dia 23 de dezembro e retornamos dia 6 de janeiro.

Foram 15 dias de viagem e 6.850 km total.

Em 2019, fiz 8.000 km com este Fusca, fui para o Atacama, sozinho. Somente o Fusca eu e Deus. Outro roteiro e achei a viagem fantástica.

Desta vez, eu e minha esposa conseguimos tirar férias juntos e baseado na minha viagem anterior, resolvemos realizar esta aventura juntos.



Queríamos muito conhecer a América do Sul e achamos muito conveniente continuar as aventuras de Fusca, pois seria algo mais interessante e divertido.



De fato, foi uma diversão em todos os lugares que paramos, pois as pessoas brincavam conosco e elogiam o carro.



Outros viajantes buzinavam e abanavam, com gestos positivos quando passavam, acredito que muito pelo visual do fusca.

Geralmente, quando parávamos para abastecer, conversávamos, pois as pessoas nos questionavam de onde estávamos vindo e para onde iríamos, sempre ótimos momentos de descontração com pessoas simpáticas e queridas.

Recém chegamos em casa, descarregamos o Fusca, iniciamos processo de lavar roupas, organizar casa, pagar as contas e quando paramos, instantaneamente iniciamos a conversa sobre uma nova viagem, impressionante o quanto vivemos este momento.

Estas viagens nos mostram perspectivas diferentes sobre os lugares, culturas e sobre as pessoas .

Também tivemos excelentes momentos onde conversamos muito nestas longas horas de estradas, sem telefone, sem internet, voltamos à moda antiga, muita conversa com um bom chimarrão.

Enfim, este é um pequeno resumo sobre nossa viagem – finalizou.