De Alegrete para o mundo: a importância de aprender um segundo idioma já na infância

Você sabia que de acordo com professores da área de Ensino de Línguas Adicionais (LAs), a melhor faixa etária para iniciar os estudos de inglês variam entre 5 e 7 anos de idade. Isso porque, de acordo com os pesquisadores e a teoria da plasticidade cerebral, crianças entre as idades citadas acima têm capacidade maximizada de aprendizagem quando expostas a uma língua adicional.

Segundo a coordenadora e professora dos cursos de inglês para crianças e adolescentes do Senac Alegrete, Greice Neri Jung, são inúmeros os benefícios oriundos do aprendizado de um outro idioma na infância. Dentre eles, a docente destaca o aprimoramento da autoconfiança, da socialização e a potencialização das funções cognitivas da criança, não apenas no que tange às habilidades linguísticas, mas também ao raciocínio lógico.

Além disso, Greice afirma que o aprendizado de uma outra língua favorece o conhecimento sobre outras culturas. “Ao apresentarmos novas culturas a uma criança, estamos, de fato, abrindo as portas para que conheça o mundo, o que, certamente, fará com que seu repertório de experiências seja ricamente ampliado”, pontua.

Sucesso dentro e fora da sala de aula

Em 2022, Rodrigo Brandolt ou Rodriguinho, como é chamado por todos, ingressou no curso de Buddies 2, do Programa English and Fun, no Senac Alegrete. “Entendo que quanto mais cedo se aprende, mais fácil será a fixação e a naturalidade do aprendizado”, comenta a mãe de Rodriguinho, Catiuscia Duarte Hoch.

Segundo a mãe de Rodriguinho, o filho sempre gostou de assistir vídeos e ouvir músicas no Youtube no idioma inglês. “Ele estuda em uma escola bilíngue onde recebe estímulos desde pequeno, porém na pandemia teve uma quebra e o Senac Alegrete só veio a somar. Ele retorna das aulas muito contente relatando as brincadeiras e jogos”, comenta.

Para a professora de Inglês do Senac Alegrete, Danielle Guterres, Rodriguinho é um sucesso dentro e fora da sala de aula. “Tem evoluído muito na Língua Inglesa e é super interessado. Tenho certeza que o Inglês irá abrir ainda mais portas para ele”.

Kid influencer

Com apenas 7 anos e mais de 40 mil seguidores no Instagram, Rodriguinho é descrito como uma criança cheia de energia, curioso e muito comunicativo, que onde chega, interage e faz novos amigos. “Ele ama brincar e desde pequeno sempre gostou de tirar fotos. Comecei compartilhando fotos do Rodrigo no meu Instagram e Facebook pessoal e meus amigos comentavam e aconselhavam a criar um para ele e assim foi feito. Hoje no Instagram encanta muita gente com seu lifestyle, em que compartilho momentos divertidos e familiares, dando dicas e inspirando a todos que possam interessar com fotos e vídeos em alta resolução”, ressalta Catiuscia.

De Alegrete para o mundo

Estudar fora do país é o sonho da maioria das pessoas que procuram aprender um segundo idioma ou aperfeiçoar aquilo que já sabem. E isso não é diferente para Rodriguinho e sua família. “Quero que ele cresça, aprenda e seja feliz! Acredito que quanto mais o cérebro se exercita, mais ele se desenvolve. E a criança tende a ter mais facilidade para novas experiências, sem falar que inglês é uma língua universal”, enfatiza.

Sobre o programa English and Fun

O English and Fun é um programa de inglês voltado para crianças e pré-adolescentes em idade pré-escolar até o 5º ano do Ensino Fundamental, dividido nos cursos de Schoolmates, Buddies e Folks. O modelo pedagógico do programa contempla aulas lúdicas por meio de atividades como jogos, vivências e uso da tecnologia. Além disso, apresenta planejamento e avaliação através de projetos, capacitação inicial extensiva para docentes, formação continuada semestral e reuniões periódicas com as famílias dos alunos.

O programa oferece um ambiente que é um espaço fluído, com possibilidade de usos diversos em um mesmo local, permitindo aulas variadas e criando momentos de conexão e interação. Um cenário flexível que incentiva a criança a investigar, desenvolver a criatividade e autonomia, estimulando a aprendizagem além do sentimento de pertencimento e conexão com a escola. Um espaço acessível e amigável, gerando sentimento de pertencimento.

Para mais informações, pais e responsáveis legais dos menores devem entrar em contato pelo telefone (55) 3422-1069 ou Whatsapp (55) 99230-7253, ou realizar uma visita na escola para conversar com um dos Consultores de Carreira. As inscrições são feitas diretamente na escola. O Senac Alegrete está localizado na rua General Vitorino, 399, no bairro Centro.