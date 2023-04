DECRAB investiga roubo de trator no Durasnal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da madrugada desta terça-feira(4), ocorreu a divulgação de que um trator havia sido roubado em um estabelecimento rural , na localidade do Durasnal, interior de Alegrete.

Literatura| Professor escreve crônicas que registram a vida simples de Alegrete

Segundo informações da polícia, há uma denúncia de que o veículo foi visualizado em direção a Manoel Viana. A reportagem falou com Delegado responsável pela Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), Daniel Severo que citou: estamos in loco, o trabalho já está em andamento”.

De acordo com apuração do PAT, o roubo ocorreu mediante ameaças, além de que as pessoas estariam encapuzadas. O trator teve o teto cortado para ser carregado em um caminhão baú – acrescenta uma publicação nas redes sociais.