Consulado do Inter faz um gol de placa: doa 500 cilindros de oxigênio à Santa Casa

Em um momento em que a Santa Casa de Alegrete, novamente, precisa da união e apoio dos alegretenses, ações do bem, positivas e que fazem a diferença, se destacam. Ao saber da necessidade que o hospital estava em relação à falta de oxigênio e o aumento do uso em razão do crescente número de casos da Covid-19, no Município. O consulado do Internacional, através do Cônsul, Vilmar Freitas, do grupo Colorados Amigos do Bem, os alegretenses Júlio Chaiben, Paulo Fleck e família, em 24h realizaram uma campanha que arrecadou valor suficiente para adquirir 500 cilindros de oxigênio para o hospital. São 500 cargas que, segundo Vilmar Freitas, serão suficientes para abastecer a Santa Casa por aproximadamente 30 dias.

” Mais uma ação social onde a mão de Deus esteve conosco, nos mostrando o caminho correto. Agradeço a todos que ajudaram, que acreditam e confiam em nossas campanhas. O momento é de união, de buscar auxílio para salvar vidas” – disse o Consul Vilmar Freitas.

Ele explicou que a empresa responsável pela carga de oxigênio enviou um boleto em nome da Santa Casa que será paga pelo Consulado através das doações do grupo e pessoas já citadas. Desta forma, será administrada as entregas conforme demanda.

Para finalizar, mais uma vez, o Consul ressaltou que só tem a agradecer por toda confiança que o trabalho realizado à frente do Consulado vem sendo reconhecido através do envolvimento de todos pois em 24h, a ação conseguiu chegar a esse número de cilindros de oxigênio, uma quantidade que vai representar muito para todos os pacientes que estão na luta contra esse vírus que vem assolando o Município e provocando muita dor pela perda se entes queridos.