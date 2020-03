Idoso é atropelado na Avenida Doutor Lauro Dorneles

Na noite desta quarta-feira (11), um idoso foi atropelado na Avenida Doutor Lauro Dorneles, próximo ao cruzamento com a rua Venâncio Aires, Centro.

Conforme relato do motociclista, de 23 anos, ele trafegava sentido bairro/centro, na Avenida. Perto do cruzamento, o idoso teria saído de trás de um veículo para atravessar a via.

O motociclista disse, aos policiais, que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente. Ele atropelou o idoso que teria ficado com uma fratura exposta, na perna esquerda.

Ele perdeu muito sangue e foi auxiliado por populares até a chegada do SAMU. O homem que pilotava a moto Honda, também, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e, assim como a vítima, foi encaminhado à Santa Casa.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 19h50min.