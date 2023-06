De Olho na Validade| Campanha vai ajudar consumidores a consumir produtos dentro do prazo

Poucas pessoas, diante do número de consumidores, olham os prazos de validade dos produtos que compram em qualquer estabelecimento comercial em Alegrete. Produtos lácteos ou frios são os poucos que alguns consumidores se atentam para ver se estão dentro do tempo para serem consumidos. Além disso, também, é importante verificar a composição do que estamos ingerindo. E para dar mais segurança aos consumidores, o Procon lançou a campanha de Olho na Validade.

O trabalho visa instrumentalizar o consumidor de qualquer estabelecimento comercial da cidade de como agir se encontrar algo fora do prazo de consumo. Jeferson Cambraia, diretor do Procon, diz que caso a pessoa encontre qualquer produto de gênero alimentício fora do prazo de validade, antes de passar pelo caixa ele receberá, gratuitamente, o mesmo dentro do prazo seguindo um regulamento.

A reativação do “Projeto de Olho na Validade”, visa criar um Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Alegrete, através da Sedetur, por meio do Procon, com objetivo de prevenir a comercialização de produtos com prazo de validade vencido.

Nesta primeira reunião, o Diretor apresentou a proposta deste Termo de Cooperação aos representantes dos principais estabelecimentos do município e que também terá o apoio do Centro Empresarial de Alegrete.

Na primeira reunião sobre o Projeto de Olho na Validade se fizeram presentes, além do Diretor do Procon Geferson Maidana Cambraia, o Gerente Executivo do Centro Empresarial Márcio Daniel, representantes dos Supermercados Peruzzo, Rede Vivo, Nacional, Tambara, Casa do Frango e Atacarejo Ecomix. Foi acertada mais uma reunião para o dia 30 de maio para definir os detalhes do projeto.

A reunião explicou e buscou esclarecer como o trabalho será implantado. O Projeto “De Olho na Validade “, terá a adesão dos establecimentos comerciais, disse Maidana, onde todos os que irão aderir à campanha, deverão assinar um termo de Cooperação em que comprometem-se cumprir com as regras do projeto.